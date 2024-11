Elisio Cocktail Bar e Cucina, a Castel Guelfo una nuova oasi gourmet

Elegante, accogliente e gestito con passione e cortesia. È Elisio Cocktail Bar e Cucina, il nuovo locale a Castel Guelfo, in via del Commercio 1, proprio di fronte all’Outlet. Aperto dal 6 novembre, Il nome del locale richiama i campi Elisi, un simbolo che evoca pace e benessere, e rappresenta una nuova realtà giovane e dinamica. Un ambiente accattivante e rilassato, curato negli arredi e nei dettagli, dove si muove un servizio attento e professionale. L’attività, su due piani, è molto varia, coprendo più momenti della giornata. Una piccola oasi gourmet dove fare sosta fin da mattina per ricche colazioni, con un’ampia scelta tra brioche e panini sfiziosi, mentre il menù del pranzo è incentrato su piatti della tradizione locale rivisitati in chiave moderna, con un’attenzione particolare all’impiattamento, il tutto preparato da due chef professionisti. Piatti realizzati con materie prime ricercate che spaziano tra terra e mare assecondando la stagionalità dei prodotti. Tra le tante pietanze, assolutamente da provare il tortellino con doppio brodo di manzo e cappone e la guancia di romagnola brasata all’Albana con purè di sedano rapa e liquirizia. «Puntiamo sulla velocità per garantire il servizio a tutte le aziende circostanti senza dimenticare però la qualità dei piatti, che è sempre altissima. Oltre al menù con la stagionalità dei prodotti è previsto un piatto del giorno per offrire quotidianamente una scelta ampia e variegata», spiegano i proprietari Sofia e Paolo. Insomma, un posto per tutti i gusti e per tutte le tasche in grado di rispondere alle esigenze di una platea trasversale. Adatto a giovani, adulti e famiglie, dove trascorrere dei momenti conviviali e piacevoli. Qui è possibile poi concedersi il rito dell’aperitivo, con una drink list realizzata da un barman esperto. Molto ampia anche la carta dei vini, con tante etichette italiane e internazionali. Per accompagnare i calici, abbondanti taglieri di salumi e formaggi attentamente selezionati e tanti altri accattivanti stuzzichini. Per il futuro sono previste cene degustazione per eventi privati e serate con dj set perché l’Elisio si presta molto bene anche a feste e celebrazioni. Sofia e Paolo non sono estranei al mondo della ristorazione, anzi. «Abbiamo gestito un bar a Forlì molti anni fa, ma per diverse ragioni abbiamo deciso di interrompere temporaneamente quell’attività. Ora, con Elisio, abbiamo l’occasione di riprendere e portare avanti una passione». Per restare aggiornati su tutte le novità dell’Elisio Cocktail Bar e Cucina si possono seguire i canali social - Facebook e Instagram - del locale.

