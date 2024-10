Estra news: tutte le novità di ottobre

Estra High School

Estra, primo operatore energetico nelle Marche, partner di High School Basketball Ancona, società che promuove l'integrazione sociale tramite lo sport, va a canestro contro barriere economiche e culturali e fisiche.

Più biometano

Estra con Centria annuncia per il 2025 l'entrata in funzione di un altro impianto per produrre biometano, che si aggiunge ai tre esistenti, tra cui quello di Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo.

Meno carbone

Estra accelera la decarbonizzazione delle reti di distribuzione del gas, nel giugno 2024 Estra ha prodotto 2,4 milioni di metri cubi di biometano, pari a 25 GWh di energia rinnovabile.

Energia Rinnovabile

Estra ha prodotto lo scorso anno quasi 34 milioni di kWh di energia elettrica e 86% derivante da fonti rinnovabili, in prevalenza dal fotovoltaico.