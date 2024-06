Venini e Panerai, due nuovi top brand per Galleria Cavour 1959

Eleganza, stile, artigianalità: sono questi i segni distintivi che caratterizzano Venini e Panerai, i due top brand del made in Italy che hanno scelto Galleria Cavour 1959 per consolidare la propria presenza in Italia. Con l’inaugurazione ufficiale di giovedì 6 giugno, l’antica vetreria artistica di Murano e l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma in Italia entreranno così a fare ufficialmente parte del salotto elegante di Bologna che ospita i più prestigiosi ed esclusivi brand di moda e alta orologeria e gioielleria del mondo.

La nuova boutique di Panerai, realizzata in collaborazione con lo storico partner Rocca, offrirà ai clienti un’esperienza unica dove ogni elemento, curato nei minimi dettagli, è espressione dello spirito del marchio. La fusione dei pilastri del Brand, in particolare il mondo del Mare e la tecnicità, dà vita all’inimitabile atmosfera dell’universo Panerai, accompagnando i clienti in un percorso che coniuga storia ed innovazione. Le ampie vetrine esterne, animate dall’inconfondibile logo Panerai, dialogano con l’ambiente interno della boutique, stimolando la curiosità e l’interesse dei passanti e invitandoli alla scoperta dell’affascinante universo della Maison. All’interno, la narrazione prosegue con l’iconico orologio luminescente, un rimando alla fluorescenza del Super-LumiNova®, caratteristica distintiva di tutti gli orologi Panerai. Questo segnatempo perfettamente funzionante e strategicamente posizionato per una maggiore visibilità, strizza l’occhio al DNA del marchio, sottolineando l’emblematico tema della luminescenza.

La nuova boutique Venini, parte del Gruppo Damiani e presente insieme al partner Rocca, invece, si sviluppa su due livelli ed è un prezioso teatro dove viene messa in mostra l’abile capacità artigianale dei maestri vetrai nel dare vita a vere e proprie opere di design, grazie alle vetrine con affaccio diretto su Galleria Cavour 1959. Gli arredi, che completano lo spazio, sono sofisticati ed essenziali con linee pulite ed eleganti nel tipico colore rosso del brand, in contrasto col bianco, funzionale per dare risalto all’estetica e alla palette cromatica delle creazioni di Art Glass e Art Light di Venini. Qui, trovano la giusta collocazione le icone del marchio, come il vaso Fazzoletto, Opalino, Monofiori Balloton e i maestosi chandelier per giochi di luci incantevoli grazie alla magia del vetro. Un’apertura che vede consolidare il legame fra Venini e Rocca con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza del Made in Italy attraverso prodotti di qualità e spazi espositivi che ben ricalcano questo fattore comune, presidiando le vie dello shopping esclusivo nelle principali città italiane. Bologna, infatti, si trova in una posizione strategica per l’economia e la cultura del nord Italia e questa inaugurazione si aggiunge alla ormai nota boutique milanese di via Montenapoleone 10, nel celebre quadrilatero meneghino, per un’ode alla maestria e al lusso.