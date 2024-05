"A Bruxelles per sostenere il mio settore"

"Ho scelto di candidarmi alle elezioni europee per consentire al mondo agricolo di avere finalmente un proprio rappresentante a Bruxelles. Si tratta di un’occasione storica, perché per la prima volta gli agricoltori possono fare affidamento su uno di loro, un ‘collega’ che promuove in maniera trasversale le loro istanze all’interno del Parlamento e degli organi europei, con piena conoscenza delle dinamiche e delle esigenze di un settore che vive ogni giorno".

Guglielmo Garagnani, imprenditore agricolo e candidato alle elezioni europee per Fratelli d’Italia (circoscrizione Nord-Orientale), ieri mattina a Ravenna ha incontrato un gruppo di agricoltori per spiegare le ragioni di questa "scelta di campo", dopo vent’anni di impegno nella rappresentanza associativa. "Le filiere più significative del territorio ravennate - ha proseguito -, come l’ortofrutta e la produzione vitivinicola, sono spesso finite sotto attacco dell’UE a causa di un falso ambientalismo che non ha nulla a che vedere con il rispetto della terra". "Nell’ultima legislatura europea in particolare – ha aggiunto - la Politica Agricola Comune (Pac) ha dimostrato di dimenticare gli obiettivi per cui è stata istituita alla fine degli anni ’50, ossia l’aumento della produttività agricola, il sostegno agli agricoltori e la garanzia di prezzi accessibili per i consumatori. Le Istituzioni europee hanno in più occasioni preferito prestare il fianco ad una visione bucolica e scollegata dalla realtà".