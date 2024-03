A Casa Matha Daniele Rondinelli col suo libro. Il testo è dedicato all’imprenditore Otello Tasselli

Oggi alle ore 17, presso l’Aula Magna della Casa Matha (piazza Andrea Costa 3), si terrà la presentazione del libro ’Le forme dell’acqua. La storia di vita e impresa di Otello Tasselli’, di Daniele Rondinelli (SBC edizioni). Dopo un saluto di Massimo Bozzano, Primo Massaro della Casa Matha, interverranno con l’autore Otello Tasselli, fondatore dello Studio T di Russi, protagonista del libro e ideatore del progetto Lions per la maternità sicura e Mario Boccaccini primo Vice Governatore Lions Distretto 108A. Parte dei proventi del libro contribuirà al sostegno del progetto’“Maternità sicura’ MK onlus – I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini - in una delle regioni più depresse dell’Africa: il Burkina Faso. Il romanzo racconta la storia di un uomo (Tasselli) e di un suo viaggio in treno, durante il quale incontra un ragazzo, Giacomo e gli altri viaggiatori.