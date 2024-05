A Faenza ’La festa di Afrodite’

Tris di spettacoli - oggi, domani e domenica, alle 21 - al Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni, in viale Stradone 7, a Faenza. Sul palco il saggio finale del laboratorio teatrale “Ti piace Recitare?” tenuto da Daniele Porisini. Il saggio “La Festa di Afrodite” è liberamente tratto dalle opere di uno dei più celebri commediografi della Grecia antica: Aristofane (450-385 a.C.), attivo (oltre 40 testi prodotti, di cui solo 11 a noi pervenuti) in uno dei periodi più travagliati per la storia di Atene, impegnata per 27 anni nella guerra del Peloponneso contro Sparta (431-404 a.C.) e colpita da una terribile pestilenza. Aristofane, che non vuole accettare la realtà del suo tempo e cerca di cancellarla ridicolizzandola, si guadagna il favore del pubblico, allora come ora, grazie all’originalità delle trovate, e per l’immediata comunicabilità del linguaggio. Biglietto 8 euro.