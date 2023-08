A migliaia sui moli per ammirare gli scinauti

Migliaia di bagnanti assiepati sui moli del porto di Cervia per salutare l’arrivo degli scinauti da Pola. La foto, scattata il 13 luglio 1970, testimonia l’enorme successo della manifestazione sportiva ideata nel 1968 dalle menti vulcaniche del turismo cervese dell’epoca e si riferisce all’arrivo in porto di Antonio Marussi che aveva come testimonial sul motoscafo trainante il pugile Nino Benvenuti. Quel giorno Marussi impiegò oltre tre ore per via di una fitta nebbia in mezzo all’Adriatico. Il 13 agosto ‘72 Antonio Marussi ci riprovò e fece il record della traversata in 1 ora 41’ 45”.

A cura di Carlo Raggi