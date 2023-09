A Milano Marittima opere e scritti di Morigi e Mario Luzi

“Poesie del pennello. L’ermetismo di Mario il verismo di Werther” è il titolo della mostra di Werther Morigi in programma fino al 30 settembre nel suo studo di Milano Marittima. Si tratta di scritti e colori presentati in anteprima attraverso nove opere storiche del Maestro cromatico intitolate da didascalie, brani, frasi del poeta ermetico Mario Luzi. Innamorati della stessa città - Cervia - che li ha fatti incontrare. Per informazioni e visite guidate: 3299264309 e www.werthermorigi.it