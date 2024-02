A Passogatto torna il duo. Battilani-Palmieri

Oggi alle 15.30 al circolo Arci Passogatto, nell’omonima frazione in via Passogatto 10, un pomeriggio per ballare con il duo Battilani - Palmieri. Giancarlo Battilani al violino e Paolo Palmieri all’organetto tornano a Passogatto dove sono sempre ospiti graditi per proporre le musiche da ballo della tradizione emiliano - romagnola. L’appuntamento fa parte del ciclo organizzato dal circolo Arci per la valorizzazione del territorio e della musica tradizionale e folk, con il patrocinio del Comune di Lugo.