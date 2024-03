A Russi ruba sega in ferramenta: preso

Assieme a un complice non identificato, venerdì mattina, dopo avere distratto il titolare, ha rubato una motosega e un barattolo di pasta abrasiva del valore totale di 200 euro da un ferramenta di via Garibaldi a Russi. Per questo motivo un 28enne di origine romena domiciliato a Lido di Savio è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione. I primi a realizzare l’accaduto sono stati proprio i militari i quali hanno notato il 28enne procedere a passo svelto e furtivo con la motosega in mano. Per il romeno ieri mattina in tribunale è arrivata la convalida dell’arresto.