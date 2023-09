A Savarna orologio prezioso sparito da un’auto A Marina anziano derubato della collana d’oro

Quello del quartiere Anic non è il solo episodio della settimana di malviventi a caccia di oro e orologi preziosi. Un Rolex, questa volta autentico, è stato derubato da una vettura a Savarna. Il proprietario l’aveva lasciata in sosta per poi andare a giocare a calcio. E aveva messo il prezioso orologio nel baule dell’auto. I malviventi, probabilmente, lo avevano seguito, ne hanno studiato i movimenti e hanno forzato la vettura, impadronendosi così del Rolex. Al ritorno il proprietario ha fatto l’amara scoperta, per poi presentare denuncia alla locale caserma dei carabinieri.

Diversa la tecnica utilizzata a Marina di Ravenna, simile l’epilogo. Nella serata di venerdì un 80enne, mentre camminava nel centro della località, è stato avvicinato da una ragazza la quale, fingendo di conoscerlo e chiedendo informazioni su come stavano lui e i suoi familiari, l’ha abbracciato con vigore. L’anziano, sorpreso, ha abbozzato, dopo di che la ragazza si è allontanata velocemente. Una volta arrivato a casa, l’uomo si è accorto che al collo non aveva più la catena d’oro, così non gli è rimasto che recarsi caserma per sporgere la denuncia di furto ai carabinieri.