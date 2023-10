A Tagliata il raduno dei cercatori di metalli

Da tutta Italia per una giornata ecologica in occasione dell’ XP DAY 2023, il raduno di appassionati di metal detector in programma domenica, dalle 10 alle 14, nella spiaggia di Tagliata. Chi avrebbe detto che, a metà ottobre, la località si sarebbe riempita con un evento dedicato ai cercatori di metalli? E invece si preannuncia già un successo quello dell’appuntamento organizzato dal Detector Center di Cervia in collaborazione con la Proloco Riviera dei Pini di Tagliata e il patrocinio del Comune. Già oltre 150 le presenze assicurate, comprendendo anche i giovanissimi. I partecipanti arriveranno da tutta Italia: Gorizia, Torino e addirittura da L’Aquila. Molti dalle regioni vicine come Toscana e Marche. Tanti anche da Lazio, Veneto e Liguria. "Sarà una grande giornata per la nostra località perché porteremo un evento unico che sin da subito ha richiamato attenzione sia perché è legato alla curiosa attività dei metal detector sia, soprattutto, perché sarà una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e all’educazione ambientale rivolta a grandi e piccini. Dal punto di vista di indotto siamo molto soddisfatti perché al momento, grazie al numero elevato di iscritti, sono già stati riempiti due hotel – spiega la responsabile Proloco Riviera dei Pini Claudia Zavalloni. Le iscrizioni sono ancora aperte. Potrà partecipare chi ha un suo metal detector mentre per i bambini ci saranno dei tutor adulti che, facendo piccoli gruppetti, insegneranno ai più piccoli come si cercano metalli ma, soprattutto, come aiutare l’ambiente tenendolo pulito. Infatti, quando l’evento sarà terminato sarà buttato tutto il materiale recuperato e saranno chiuse tutte le buche scavate per raccogliere i rifiuti nascosti sotto la sabbia. Eravamo incuriositi da questo evento ma non pensavamo suscitasse tanta attenzione".

Tutti i partecipanti sono invitati a portare il proprio cercametalli e a unirsi per contribuire a rendere la Riviera dei Pini una destinazione ancora più pulita e sostenibile per turisti e residenti. Tra gli ospiti di domenica anche Paolo "Gibba" Campanardi, il protagonista del programma Dmax Italia "Metal Detective. Durante il raduno dei cercametalli che si dedicheranno alla pulizia del tratto di spiaggia saranno svolte diverse attività: pulizia della spiaggia dalla presenza di rifiuti metallici utilizzando i metal detector, dimostrazioni, workshop sull’uso responsabile dei metal detector ed educazione ambientale per tutte le età.

Ilaria Bedeschi