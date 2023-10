A Villanova di Bagnacavallo inizia la Festa della Madonna del Rosario

Villanova di Bagnacavallo ospita fino a domenica 8 ottobre la Festa della Madonna del Rosario, nota anche come Festa d’ottobre, organizzata dalla parrocchia Sant’Apollinare con musica, spettacoli, animazioni e gastronomia. Oggi alle 21 si terrà una conferenza sull’intelligenza artificiale con il fisico Massimo Temporelli. Domani sono previsti alle 16 una lezione dimostrativa di Zumba, alle 18 nordic walking e alle 21 un concerto del gruppo “70 mi dà 80”. Domenica si comincerà in mattinata alle 9 presso “Bbzo caffè” con una “motoporchettata” per proseguire alle 12 con il pranzo del Villanovese vicino e lontano. Il pomeriggio vedrà alle 14.30 l’apertura della pesca e il piccolo mercatino locale, poi alle 15.30 lo spettacolo “Christian magic show” e una merenda. Poi letture, corsi di ballo e l’intrattenimento serale, alle 21, sarà con il concerto della “Viaggi e miraggi band” con Vittorio Bonetti, Andrea Morelli, Marco Dirani e Tommy Graziani. Nel corso della serata sarà conferito il riconoscimento “Villanova premia”. Tutte le sere dalle 19 sarà attivo uno stand gastronomico.