"A Voltana ancora criticità dopo il tornado"

Sopralluogo a Voltana ieri mattina con i segretari comunale e provinciale del Partito Democratico Gianmarco Rossato e Alessandro Barattoni e con l’onorevole Ouidad Bakkali. A scriverlo è il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, sulla propria pagina Facebook, che aggiunge: "Assieme alla presidente della Consulta Valeria Monti abbiamo visitato alcuni luoghi colpiti dal tornado dello scorso 22 luglio. Lo scenario sta pian piano tornando alla normalità ma permangono criticità evidenti in particolare sula della raccolta dei detriti e sugli interventi sulle abitazioni dei privati. Il Governo ha finalmente deciso lo stato di emergenza, con un’enorme e irresponsabile ritardo e, soprattutto, prevedendo poche risorse rispetto alla estensione dei territori colpiti dal fortunale e in relazione ai danni subiti da privati e imprese. La presenza del gruppo dirigente locali e nazionale del Partito Democratico certificano l’attenzione e la vicinanza alle popolazioni colpite che, in molti casi, sono le stesse colpite mesi prima dall’alluvione". "Da parte nostra – si conclude il post – l’amministrazione cercherà di rimodulare la modalità relative alle ordinanze di inagibilità per far rientrare le persone che hanno già le abitazioni in sicurezza o non dovere abbandonare la propria casa e continueremo a sollecitare Hera per accelerare la raccolta dei detriti. Sono giornate piene di lavoro e di impegni in mezzo alla nostra gente".