Abbonamenti treni e bus. Da oggi via ai rimborsi

Da oggi è possibile richiedere il rimborso parziale del costo sostenuto per l’acquisto di un abbonamento annuale al trasporto pubblico (treno o autobus), agevolazione prevista dalla Regione per i residenti nei Comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi. A partire da oggi e fino al 14 aprile possono essere presentate le domande di rimborso per gli abbonamenti acquistati tra il 1° agosto 2023 e il 31 gennaio 2024, mentre per gli abbonamenti acquistati dal 1° febbraio 2024 al 31 luglio 2024, sarà possibile presentare richiesta in un secondo momento (dal 15 aprile 2024 al 31 agosto 2024). È possibile richiedere il rimborso per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma, valido su qualsiasi tratta, con un costo unitario annuale superiore a 50 euro.

Il rimborso previsto è pari al 70% del costo sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento, ma aumenta al 100% per i residenti Under 26 che non beneficiano della misura “Salta su”.

Sono escluse dal rimborso le spese di emissione della card MiMuovo (5 euro).