Abuso di alcol e droghe, la campagna Anc

Nell’ultimo fine settimana, una squadra di volontari del Nucleo dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha avviato una campagna di sensibilizzazione presso il Centro commerciale Esp. L’obiettivo era educare giovani e anziani sui rischi associati all’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, sulla prevenzione degli incidenti domestici. Grazie alla direzione è stato possibile allestire un punto informativo mobile. I volontari hanno condiviso dati sulla salute a lungo termine legata all’abuso di alcol e sui pericoli immediati come intossicazione, incidenti stradali e aggressività. Numerosi visitatori si sono sottoposti volentieri al controllo del tasso alcolemico, soffiando all’interno di un cono convogliatore del precursore etilometrico denominato “AlcoBlow® 10“, uno dei due apparecchi portatili patrimonio del Nucleo e già utilizzati la scorsa estate a Marina di Ravenna nella campagna sociale di sensibilizzazione sul consumo moderato, responsabile e consapevole delle bevande alcoliche, che ha visto la adesione di 1611 persone. Alcuni sono stati incoraggiati a valutare la propria condizione e a prendere decisioni consapevoli. L’azione diretta contro l’abuso di alcol e stupefacenti ha suscitato notevole interesse e apprezzamento, soprattutto tra i giovani. Per questo motivo, ha evidenziato il Presidente Isidoro Mimmi, verrà replicata in alcune scuole, dove verranno sottolineati i gravi rischi per la salute legati all’uso di droghe sintetiche.