Accademia di salvataggio. Undici i bagnini assunti per l’estate

Giunge al secondo anno l’Accademia del Salvataggio di Cervia organizzata dalla Cooperativa bagnini in collaborazione con la FIN-Federazione Italiana Nuoto. Primo esempio in Italia, si tratta di un "Master di perfezionamento operativo del soccorso in mare", gratuito e rivolto a tutti i maggiorenni dopo aver conseguito il brevetto FIN per diventare marinai di salvataggio. Quest’anno 20 sono i marinai neoassunti e tra questi, 11 iscritti all’Accademia. Dopo aver portato a termine il percorso del master, saranno operativi sulle spiagge di Cervia. La Cooperativa bagnini di Cervia è così pronta per l’estate con un organico completo di 80 marinai.

i.b.