Addio a 101 anni a Pasquina. Sangiorgi

Se ne è andata all’età di 101 anni Pasquina Sangiorgi, nota per essere stata la seconda donna dal dopoguerra a ricoprire a Conselice la carica di assessora. Nata a Lugo il 27 ottobre del 1923, ha lavorato in alcuni magazzini ortofrutticoli della città prima di accettare l’incarico politico amministrativo che l’ha portata ad occuparsi per quattro anni, dal 1950 al 1954, di Sanità e Servizi educativi nell’allora giunta del sindaco Primo Pagani. Insieme, e con pochissime risorse, riuscirono a costruire in quegli anni l’acquedotto e a inaugurare il primo trasporto scolastico. Due traguardi importanti, conquistati quando ancora la città era in fase di ricostruzione dopo la guerra.

Nell’agosto del 2023 la donna ha dovuto salutare per sempre il marito Gaetano Cardinali, che aveva compiuto 100 anni nel gennaio di quell’anno e con cui era convolata a nozze nel 1962. Oltre all’impegno dedicato per tanti anni al sociale, Pasquina Sangiori ha continuato a coltivare la passione per la lettura e per il ballo, nonostante l’età avanzata. Fino a una decina d’anni fa frequentava anche alcuni corsi all’Università per adulti. Negli ultimi anni è stata ospite della struttura Villa Bella di Riolo Terme.

Alla notizia della sua scomparsa il sindaco Andrea Sangiorgi e tutta l’amministrazione comunale hanno espresso profondo cordoglio, ricordando "una donna appassionata e impegnata per il proprio paese in difesa dei diritti e dei servizi alla cittadinanza". Sangiorgi lascia il fratello Enrico, la sorella Maria Rosa e i nipoti. I funerali si terranno oggi pomeriggio: alle 15.30 il corteo lascerà la camera mortuaria per raggiungere il cimitero cittadino.

Monia Savioli