Addio all’avvocata Gisella Casali. In prima linea in difesa delle donne

Si è spenta all’età di 58 anni Gisella Casali, avvocata e volontaria dell’associazione Linea Rosa, volto noto per il suo impegno nella lotta contro le violenze di genere. Vinta da una malattia inesorabile, un fulmine a ciel sereno anche per le amiche più strette che le hanno dato l’ultimo saluto l’altro giorno, dopo il decesso sopraggiunto venerdì. "Fino all’ultimo la sua voglia di vivere è stata più forte della malattia: domenica eravamo a pranzo assieme, sabato sera al cinema, a dicembre era stata a Tunisi", racconta Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa e sua amica da molti anni.

"Gisella era una persona molto solare, generosa e attiva, contagiosa con la sua vivacità, allegria e voglia di vivere. Adorava viaggiare e ci ha sempre spronate nel seguirla". Da sempre in prima linea nella lunga battaglia contro la violenza sulle donne, era tra le avvocate del gruppo di Linea rosa, attualmente Consigliera di Parità in provincia. "Andammo a Palermo nel 2007 – ricorda Bagnara – dove si facevano riunioni per preparare l’associazione nazionale Donne in rete contro la violenza. L’anno dopo l’associazione venne fondata, io e Gisella insieme ne avevamo posto le basi".

Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social: "Indelebile il suo bellissimo sorriso e la sua risata che esprimeva la sua grande gioia di vivere", "Gisella ti ricorderemo a lungo, che il tuo spirito voli ovunque leggero". "A dicembre annotava sul suo ’stato’: “Adoro i girasoli, sanno sempre da che parte girarsi”", "La vita è così prende e dà... Io non posso che ringraziarla per avermi concesso l’opportunità di condividere con te attimi preziosi di vita, la tua gentilezza, la tua gioia per la bellezza mi accompagneranno per sempre".