Agnes, il progetto non si ferma. L’opposizione però conferma i dubbi

Avanza l’iter autorizzativo di Agnes. Ieri la società ha annunciato che dopo aver ricevuto il parere favorevole della commissione Pnrr/Pniec ora è arrivato anche il parere favorevole alla valutazione progetto antincendio dal Comando Vigili del fuoco di Ravenna in relazione all’Hub Energetico a terra (e alla relativa parte di produzione e stoccaggio di idrogeno verde di Agnes Romagna 1&2 all’interno del porto di Ravenna). E va quindi avanti il progetto dell’investimento complessivo nell’ordine dei due miliardi di euro, per installare nell’offshore ravennate due parchi eolici (Romagna 1 e Romagna 2 che a regime daranno energia a tutte le famiglie della Romagna), posizionati a oltre 12 miglia dalla costa, per 600 MW complessivi, a cui si aggiungeranno 100 MW tramite un impianto solare galleggiante oltre alla produzione a regime di 8.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno.

Parallelamente, va avanti anche la polemica politica sull’insediamento e ora una interrogazione del senatore Claudio Borghi (Lega) riapre la questione dell’iter autorizzativo (ritenuto troppo veloce) e del capitale sociale di Agnes (valutato troppo basso essendo a quota 10mila euro) per poter effettuare lavori di una tale rilevanza. E il gruppo La Pigna ne ha dato notizia ieri, ricordando anche le proprie sollecitazioni e le risposte agli stessi dubbi del Parlamentare della Lega "risposte che in tutti questi anni – si legge in una nota firmata da Veronica Verlicchi, capogruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, e dal capogruppo della Lega Salvini Premier Gianfilippo Rolando e supportata dall’eurocandidato e consigliere regionale Stefano Bargi e dal consigliere regionale Andrea Liverani, entrambi della Lega – non sono state fornite dal sindaco de Pascale e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini" entrambi "fan accaniti del progetto".

E così la Pigna ha annunciato di aver presentato un esposto sulla vicenda al procuratore della Repubblica di Ravenna e ad Anac. Nell’interrogazione di Borghi non si citano fatti nuovi oltre a quelli già noti ma oggetto di attenzione da parte di trasmissioni televisive e inchieste giornalistiche. "L’opera è privata – spiega Giacomo Ercolani, consigliere comunale della Lega – frutto dell’ingegno di imprenditori e tecnici che hanno avuto visione, hanno investito, rischiato e sono stati capaci di attirare enormi capitali sulla nostra città e sul nostro territorio" e "ci sono state troppe intromissioni da destra e da sinistra sul progetto Agnes".

Giorgio Costa