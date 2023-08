Agricoltura e alluvione, esperti a confronto

Oggi alle 19 si terrà a Castiglione un convegno intitolato ‘L’agricoltura del post alluvione’, organizzato dall’associazione Apimai Ravenna e da Uncai con la collaborazione di Dondi Macchine Agricole, Reni Macchine e il patrocinio dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. L’incontro, che si svolgerà al Cab-Comprensorio Cervese, in via Ragazzena 194, ha lo scopo di illustrare le soluzioni agronomiche per i terreni alluvionati, gli aspetti finanziari e i ristori alle aziende agricole e agromeccaniche colpite. Parteciperanno docenti ed esperti. Interverranno anche Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, il presidente di Uncai Aproniano Tassinari, il presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltur, a Giorgio Cantelli Forti, il presidente di Dondi Macchine Agricole Lamberto Pettirossi, ed Enrico Reni, ad di Reni Macchine.