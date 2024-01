Aiuto economico agli apicoltori I Lions Clubs e il Soroptimist Club Ravenna hanno organizzato una serata di solidarietà per raccogliere fondi a favore degli apicoltori romagnoli alluvionati. Sono stati raccolti 3000 euro per l'acquisto di 160 api regine per ripopolare le arnie danneggiate dalle alluvioni del maggio 2023.