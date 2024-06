Al comandante Giacomini la tessera dei Marinai d’Italia

Il comandante della Polizia locale, Andrea Giacomini, riceverà, per meriti eccezionali, la tessera dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. La consegna avverrà la mattina di domenica prossima in occasione della giornata della Marina Militare. Spiega Silvano Molducci, veterano e past-presidente della sezione ravennate dell’Associazione: "Questo vuole essere il riconoscimento per il tempestivo e coraggioso intervento in difesa di un capitano di vascello in servizio all’epoca alla nostra Capitaneria nei cui confronti, in piazza del Popolo, si era scagliata una donna armata di coltello. Ci è sembrato il modo migliore e doveroso per esprimere la riconoscenza di noi, ‘lupi di mare’ di tanti anni fa per un atto valso a impedire gravissime conseguenze per il capitano di vascello Diego Tomat". L’episodio accadde il 31 maggio 2019. Quella mattina in piazza erano in corso le prove per i festeggiamenti del 2 giugno. A un certo punto una donna si avvicinò all’ufficiale della Capitaneria e cominciò a menare fendenti. Il comandante Giacomini, che era nei pressi, riuscì a bloccarla alle spalle e la disarmò. La cerimonia della consegna della tessera si terrà al circolo Marinai d’Italia a Marina di Ravenna dove i militari in congedo della sezione ravennate dell’Anmi, di cui è presidente Marco Regine, si ritroveranno (inizio alle 9.30) per la celebrazione della festa della Marina.