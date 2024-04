Al Gulliver concorso di poesia dialettale

È tutto pronto stasera al cinema Gulliver (in piazza della Resistenza 2, ad Alfonsine, si comincia alle ore 20.30), per la prima edizione del concorso per dicitori di poesia dialettale romagnola ‘Omaggio a Ivano Marescotti’, curato dalla Proloco di Alfonsine.

Circa trenta gli iscritti al contest suddivisi tra le varie categorie. Sarà poi il pubblico a scegliere i migliori tre di ciascuna fascia (under e over 36). La premiazione vedrà la presenza di Erika Leonelli, moglie di Marescotti, attore estremamente versatile, scomparso un anno fa.

Gradito ospite della serata sarà il gruppo vocale ’A voj canté neca me’.

Come tutti gli eventi di questa rassegna anche quello odierno è rigorosamente

a ingresso gratuito.