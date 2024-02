"Al lavoro per trovare gli sciagurati. La reinstallazione costa 40mila euro"

Lorenza Mazzotti, comandante della Polizia provinciale di Ravenna, quando è stato abbattuto l’autovelox su via Mandriole a Sant’Alberto?

"Gli ultimi passaggi registrati dall’apparecchio risalgono alla serata di ieri (martedì, ndr), intorno alle 20/20.30. L’autovelox potrebbe essere stato tagliato intorno a quell’ora. Ma è probabile anche che non siano stati registrati passaggi per la nebbia, difficle dirlo con certezza".

Fatto sta che è stato abbattuto, è il quarto in provincia, il primo gestito da voi. State lavorando insieme alla Polizia locale per identificare i responsabili degli abbattimenti?

"Sì, stiamo analizzando le immagini dei varchi in prossimità dei velox abbattuti. Cerchiamo di fare di tutto per assicurare alla giustizia gli sciagurati che mettono in pericolo la vita dei cittadini. Anche perché ribadisco ancora una volta che la motivazione per cui sono installati i velox, con autorizzazione del prefetto dopo una lunga procedura con valutazione dell’incidentalità nei cinque anni precedenti dei tratti dove vengono posizionati, non è fare cassa. Anzi i velox sono un costo per gli enti locali in termini di manutenzione, taratura, certificazione".

Ovvero, quanto costa mantenere un velox?

"Circa 10mila euro l’anno".

E reinstallarne uno abbattuto?

"Dai 30 ai 40mila euro. Ma io parlerei di vite salvate più che di costi. Punterei l’attenzione su un dato: nel 2019 in provincia si sono verificati 41 incidenti mortali, nel 2023 23. E in ogni caso salvare anche solo dieci vite in un anno ha un valore inestimabile. Sostenere gli abbattimenti dei velox non ha senso: leggo nei social commenti assurdi. Le persone devono capire che i velox servono a far diminuire la velocità e a salvare vite".

E in ogni caso se vengono abbattuti poi vengono reinstallati?

"Certo, a spese dei contribuenti".

m.m.