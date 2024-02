Al Masini ’L’estinzione della razza umana’

’L’estinzione della razza umana’ sarà di scena questa sera al teatro Masini di Faenza. E sarà un doppio appuntamento: la presentazione del romanzo e lo spettacolo. Questa sera alle 21 andrà infatti in scena ’L’estinzione della razza umana’, testo e regia di Emanuele Aldrovandi con Giusto Cucchiarini, Eleonora Giovanardi, Luca Mammoli, Silvia Valsesia, Riccardo Vicardi e con la partecipazione vocale di Elio De Capitani. Emanuele Aldrovandi è autore e regista dello spettacolo dalle tinte tragicomiche, in cui racconta ciò che è stato vissuto nei due anni di pandemia, nel pieno del lockdown. Cogliendo l’occasione della presenza di Emanuele Aldrovandi a Faenza, oggi pomeriggio alle 18.30 nel Ridotto del Masini, verrà anche presentato il suo romanzo d’esordio, ’Il nostro grande niente’, edito da Einaudi nel 2024. La storia raccontata nel romanzo ruota attorno alla domanda: “puoi ancora amare sapendo che sei sostituibile per chi ti sta accanto?”. La biglietteria del Teatro aprirà alle 20.

Biglietti online: Vivaticket, info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it.