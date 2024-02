Al Socjale Godano e ’Asso’ Stefana. Il loro tributo a Neil Young

Il canadese Neil Young è tra i cantanti più dotati della sua generazione. A lui è dedicato l’omaggio in musica in programma questa sera al Teatro Socjale di Piangipane, con inizio alle 21.30. I protagonisti della serata sono artisti che non hanno bisogno di presentazioni: Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Alessandro ASSO Stefana (Vinicio Capossela, Guano Padano). Toccherà a loro omaggiare il leggendario Neil Young, cantautore che ha scritto e continua a scrivere la storia della musica americana. Con un concerto intimo, Godano e Asso guideranno il pubblico attraverso le canzoni più famose del menestrello canadese, senza disdegnare qualche piccola sorpresa.

Non un tributo, ma un atto d’amore verso uno dei più grandi cantautori d’oltreoceano. ’Journey trought the past’ è il titolo della serata che sarà ospitata dal Socjale. Qualche nota biografica su Neil Young: dopo aver debuttato giovanissimo con la storica formazione dei Buffalo Springfield e aver raggiunto il successo nel supergruppo Crosby, Stills, Nash & Young, il chitarrista si è imposto come uno dei più carismatici e influenti cantautori degli anni settanta, contribuendo a ridefinire la figura del songwriter con album come After the Gold Rush e il vendutissimo Harvest. La ruvida passione delle sue performance ha spinto tanto la critica quanto gli appassionati e gli stessi musicisti ad acclamarlo negli anni novanta padrino del grunge. È stato inoltre un personaggio determinante per l’evoluzione di generi come l’alternative country e l’alternative rock in generale. Il Socjale si trova in via Piangipane 153.