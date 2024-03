Al Socjale l’omaggio a Lucio Dalla di Lorenzo Campani

Il Teatro Socjale di Piangipane torna ad omaggiare uno dei più grandi musicisti nostrani (e non solo): Lucio Dalla. A farlo sarà Lorenzo Campani questa sera alle 21.30 nel locale che si trova in via Piangipane 153. Campani (Notre Dame De Paris, New Era, Frontiera), è una della voci più incredibili del panorama contemporaneo e insieme a Andrea Morelli (chitarre), Mimmo Camporeale (tastiere), Bruno Farinelli (batteria) e Daniele Nieri (basso), omaggerà il genio e l’estro del cantautore bolognese, con un concerto divertente ed emozionante. Info e prevendite: teatrosocjale.it