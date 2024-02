Al teatro comunale dalle 16 spettacolo di burattini

Finale col botto al Teatro ’W.Chiari’. Si chiude oggi alle ore 16, la settima edizione della rassegna invernale dei burattini, messa in piedi da Vladimiro Strinati, con notevole successo di pubblico. L’ultimo appuntamento vedrà la Compagnia mantovana di Giorgio Gabrielli mettere in scena “Legno, diavoli e vecchiette... storie di marionette“. Seguendo il filo del destino, il burattinaio ripercorre il suo cammino fin dall’inizio, quando l’idea di costruire una marionetta gli ha aperto le porte del mondo, proprio come accadde a Geppetto. Dall’ispirazione più fugace all’animazione finale dove gli oggetti e le marionette prendono vita. “L’Angiolino“, “Il diavolo dei campi“, “la vecchia Madùra“ sono solo alcune delle sorprendenti storie che il pubblico avrà il privilegio di vedere animare sul palcoscenico. Un’occasione unica per salutare le teste di legno e darsi appuntamento per la stagione estiva. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347.3960572.