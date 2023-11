Al terminal traghetti i vagoni metro di Milano

"Il porto di Ravenna si conferma un punto di riferimento nazionale per i trasporti eccezionali verso il nord del Paese". Sono parole di Alberto Bissi, amministratore unico di T&C, il terminal traghetti capolinea delle autostrade del mare che si trova sulla Baiona. L’occasione è la partenza della coppia di due vagoni della metro di Milano lunghi 45 metri, peso 90 tonnellate. Costruiti in Spagna, sono stati trasferiti a Catania e qui imbarcati su un traghetto della linea Catania-Brindisi-Ravenna gestita dalla compagnia di navigazione Grimaldi. In buona sostanza i vagoni della metro milanese, per arrivare a destinazione, dal luogo di fabbricazione, la Spagna, sono transitati prima dalla Sicilia, poi dal porto di Ravenna. È il secondo convoglio degli otto totali della metro di Milano che sbarcheranno a Ravenna. Il T&C lavora 300 trasporti eccezionali l’anno e "per essere più efficienti – spiega Bissi – valutiamo con Autorità Portuale e Comune di trasformare in viabilità dedicata all’entrata e all’uscita di questi convogli l’ultimo tratto di via Trattaroli".

m.v.v.