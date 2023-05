Al via i lavori sull’argine del Savio Evacuata la frazione di Tagliata

Iniziati interventi sulla falla creatasi nell’argine del fiume Savio a Castiglione dove dopo il tamponamento si inizia a lavorare per ricostruirlo. In arrivo anche una colonna mobile della Protezione civile dal Lazio a supporto delle squadre operative sul territorio. È questa la buona notizia arrivata ieri a Cervia. Dopo l’evacuazione a scopo precauzionale, avvenuta in mattinata per la frazione di Tagliata a seguito dell’allagamento del sottopassaggio, la situazione è lentamente andata migliorando. I livelli delle acque tracimate sono rimasti stabili e in alcuni punti si sono abbassati. Diversi gli interventi per portare cibo e beni di prima necessità alle persone evacuate e mettere in sicurezza le aree invase dall’acqua. Costanti gli interventi di monitoraggio del territorio. Poi l’intervento a pieno regime per riparare l’argine del fiume. La situazione resta critica. Le zone evacuate dal piano terra erano Tagliata, Cannuzzo, Castiglione, Pisignano, Tantlon, Savio, Milano Marittima nord e sud, Terme, Malva Nord, Villa Inferno, Montaletto e zona artigianale di Montaletto. Nel magazzino comunale è continuata la distribuzione dei sacchi di sabbia ai cittadini riempiti dai volontari. Per quanto riguarda le spiagge, spiega la Cooperativa Bagnini, "sono già tornate alla normalità, grazie al lavoro veloce e professionale dei soci". Intanto, viste le previsioni meteo e le indicazioni della Prefettura, il Comune ha previsto da oggi fino a lunedì compreso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado inclusa la scuola di musica, la chiusura delle strutture e impianti sportivi comunali, biblioteca e musei e la chiusura dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali. La Polizia Locale è contattabile 24 ore su 24 al numero 0544-979251. Attivate due linee di emergenza: 0544-979164 e 0544-979170.

Ilaria Bedeschi