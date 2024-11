Al via i Trofei italiani e la Coppa di dressage

Dopo tanti e prestigiosi concorsi di salto ostacoli, tra cui i campionati italiani e l’Adriatic tour, il circolo ippico Le Siepi di Cervia si prepara a chiudere in bellezza la sua stagione agonistica n.50. Da domani a domenica sarà infatti di scena la tecnica e l’eleganza del dressage nazionale. L’occasione è rappresentata dai trofei italiani e dalla coppa delle regioni di dressage, che vedranno impegnati 208 binomi, per un totale di 28 squadre, in rappresentanza di 15 regioni. Domattina dalle 10, i concorrenti potranno prendere confidenza con i campi di gara attraverso le sessioni di familiarizzazione. Alle 16,30 saranno sorteggiati gli ordini di partenza della Coppa delle regioni, competizione che unisce spirito di squadra e altissimo livello tecnico. Infine, l’inizio ufficiale della manifestazione, sarà alle 18,30 con la cerimonia di apertura. Sabato e domenica si entrerà nel vivo delle competizioni, tra le quali la prova ‘cavaliere-atleta’, performance ginnica a squadre, in cui ogni team effettuerà la gara a staffetta, per coinvolgere i bambini nell’attività atletica e promuovere lo sviluppo motorio. Il 2024 ha segnato un compleanno importante per l’impianto cervese che, ad agosto, con l’internazionale ‘Siepi 50’, ha festeggiato il mezzo secolo di attività.

Per la ricorrenza, un graditissimo riconoscimento è arrivato da Cervia, che ha dedicato una targa al circolo e alla presidentessa Lalla Novo, esprimendo stima e riconoscenza per l’impegno e la passione profusi in questi 50 anni di attività. Il vicesindaco e assessore allo sport Gianni Grandu, ha voluto ringraziare personalmente Lalla Novo: "Tra le più rappresentative esponenti femminili dell’equitazione italiana, Lalla Novo ha saputo mantenere alto il livello dell’impianto con i percorsi, i campi, le scuderie, le aree di lavoro e ristoro, rendendo Le Siepi non solo una struttura all’avanguardia sotto il profilo della capacità organizzativa di importanti manifestazioni agonistiche, ma anche un vero e proprio salotto per l’intera equitazione italiana. Un punto di incontro e di ritrovo, dove si respira il sentimento dell’amicizia, il senso dell’accoglienza e una grande umanità. Cervia ne va orgogliosa".