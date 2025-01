Al via le lezioni per diventare guida ambientale turistica

Il 2025, l’anno del Giubileo, potrà essere un’occasione per chi sogna di intraprendere la professione di guida ambientale escursionistica, un’occasione unica per promuovere la tutela degli ecosistemi montani e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità ambientale, anche attraverso il turismo.

Per supportare chi desidera cogliere questa opportunità, Iscom E.R. Ravenna, ente di formazione di Confcommercio, organizza due corsi dedicati: il primo è un corso preparatorio all’esame di abilitazione per guida ambientale escursionistica (in partenza questo mese, per fornire tutti gli strumenti necessari a superare con successo la prova di accesso); il secondo è un corso abilitante per guida ambientale escursionistica, un percorso formativo di 150 ore che combina lezioni teoriche (80 ore in aula) ed esperienze pratiche (70 ore sul campo) guidate da esperti.

"Diventare guida ambientale escursionistica nel 2025 – spiega Confcommercio in una nota – significa non solo condurre escursioni in ambienti naturali, ma anche contribuire attivamente alla protezione delle montagne. Partecipando ai corsi si potrà ottenere un’esperienza pratica attraverso escursioni didattiche che rappresentano un’opportunità unica per applicare sul campo quanto appreso in aula".

Per info e iscrizioni: Romina Dessì, mail: rdessi@iscomer.it, tel. 0544-515651. Sito web: www.iscomer.it