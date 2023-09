Al via oggi alle 19 ’Faenza Mia’, mostra dedicata alla ceramica

Inaugura oggi alle 19 allo Spazio Ceramica Faenza (via Pistocchi 16, Faenza), ’Faenza Mia In Dialogo’, progettomostra trans-disciplinare dedicato alla valorizzazione di Faenza come città della ceramica e come attivatore culturale contemporaneo. Orari: martedì, mercoledì, giovedì 10–13; venerdì, sabato, domenica e festivi 10–13 e 15:30–19:30. In occasione di ’Made in Italy’: domani ore 10-22 e domenica ore 10-20