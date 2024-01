Al via un Corso di inglese applicato al vino

Venerdì 16 febbraio presso il Polo di Tebano è in programma un Corso di inglese applicato al vino, organizzato in collaborazione tra il Polo di Tebano e la Scuola certificata WSET Veni Vidi Vini di Ravenna. "Vista la crescente globalizzazione e la natura internazionale del mondo del vino - si legge nel comunicato –, i professionisti del settore non possono più fare a meno degli strumenti tecnici in lingua inglese per relazionarsi con colleghi, collaboratori, giornalisti, studenti, produttori e tecnici oltre i confini nazionali, per non parlare di siti internet, blog e libri raramente tradotti in italiano. Nasce così questo Corso rivolto a chiunque sia già in possesso di discrete conoscenze d’inglese, e studi o lavori in campo vitivinicolo ed enologico, o semplicemente abbia a che fare col mondo del vino in ambito internazionale, o con clientela, colleghi, studenti stranieri. Le lezioni si svolgeranno in italiano e inglese. Il Corso prevede una parte di lezione in aula, dove saranno appresi i vocaboli più utili e usati in vigna e in cantina, senza dimenticare i termini della degustazione, e una parte più interattiva con breve visita in cantina, in vigna e la degustazione di quattro vini per mettere in pratica alcune delle conoscenze acquisite. Non è previsto esame finale e al termine della giornata sarà consegnato un attestato per dimostrare l’avvenuta frequenza".

Il Corso si svolgerà dalle 9.30 alle 17.30, inclusa pausa pranzo, presso il Polo di Tebano, in Via Tebano 54 a Faenza. Il costo è di 150 euro, salvo riduzioni.

Il corso sarà tenuto da Enrico Donati, sommelier professionista e consulente.

Per informazioni: www.venividivini.info.