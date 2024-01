Alcol al volante e velocità, ritirate 24 patenti in un fine settimana Nel weekend, i carabinieri di Ravenna hanno effettuato controlli stradali per verificare il rispetto del Codice della Strada. Sette automobilisti sono stati sorpresi in stato di ebbrezza e quattro di loro sono stati denunciati. Inoltre, 17 conducenti sono stati multati per eccesso di velocità, con il ritiro di 24 patenti in totale.