"Alcune aree sono state escluse dagli interventi"

Ci sono alcune zone escluse dai trattamenti larvicidi. Lo dice il consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), che parla di "lagnanze sull’esclusione di zone e frazioni infestate dalla zanzare". Alla lista sono arrivate lamentele relativamente "a zone a nord di Ravenna, oltre la ferrovia lungo l’asse della via Sant’Alberto, ma anche a Mezzano, Santerno, Camerlona (della quale, peraltro, ci è stato riferito che l’acqua è arrivata in via Sant’Egidio), Savarna, Grattacoppa, Conventello (in parte anche evacuata) e la Molinazza, Torri". Ancisi ha chiesto spiegazioni all’ing. Stefano Di Stefano, amministratore delegato di Azimut, la società che gestisce il servizio comunale Disinfestazioni. Questa la risposta: "L’ufficio Ambiente (del Comune, ndr) sta valutando l’efficacia degli interventi in corso, per dopo rimodulare il proseguimento. Hanno valutato di iniziare dalle aree limitrofe alle zone allagate". Ancisi si rivolge

al sindaco "perché faccia conoscere alla cittadinanza con quali tempi e con quale puntuale e motivato criterio di urgenza l’Amministrazione intende provvedere ai trattamenti disinfestanti".