Alcuni plessi non agibili: "La materna si sposterà alle Ginnasi"

Scuole agibili e altre no. A Castel Bolognese la situazione varia da plesso a plesso. Ieri il sindaco Luca Della Godenza in un post sui suoi canali social ha fatto il punto. Scuole Bassi. "La scuola è stata duramente colpita dall’evento alluvionale, ma grazie al lavoro congiunto di vigili del fuoco, volontari, operai e personale scolastico è ora di nuovo agibile. I tecnici hanno messo in sicurezza gli impianti e quindi da giovedì 2505 le scuole Bassi riapriranno". Scuole Ginnasi. "Le Ginnasi non sono state oggetto di evento alluvionale pertanto da giovedì 2505 riapriranno regolarmente". Scuola materna Camerini. "La scuola materna è forse la scuola più colpita e non ci sono possibilità di un’apertura a breve termine del plesso. Abbiamo quindi deciso che dall’8 giugno, ovvero dal giorno seguente la chiusura delle lezioni nelle scuole dell’obbligo, gli alunni della materna riprenderanno le lezioni alle Ginnasi". Scuole medie. "Anche le scuole medie sono state duramente colpite e gli impianti al piano terra e seminterrato hanno diversi problemi. Siamo al lavoro quindi per una riapertura nel più breve tempo possibile".

Asilo nido. "Il nido non risulta al momento agibile pertanto sarà chiuso fino a nuova comunicazione". ️ Paritaria San Giuseppe. "Riprenderanno a pieno regime da giovedì 2505 le attività in quanto non toccato dall’evento". Servizi scolastici. "Riprenderanno a pieno regime da giovedì i servizi scolastici come pre e post scuola, mensa e trasporto scolastico nei plessi funzionanti".