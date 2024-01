Alfonsine come una Betlemme. Sabato torna il corteo dei Re Magi

Visti il successo e la grande partecipazione di un anno fa, anche quest’anno le Parrocchie di Alfonsine, in collaborazione con varie associazioni locali e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizzano il Corteo dei Re Magi. Il suggestivo evento, dal titolo ‘Fratelli tutti con i Re Magi’, si svolgerà nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania. Alle 14 avrà inizio l’animazione e la formazione del corteo, la cui partenza avverrà alle 15, vedendo sfilare bambini e ragazzi vestiti da angeli e da pastorelli, figuranti, rappresentanti in divisa delle locali associazioni, artisti di strada, i ragazzi dell’oratorio e del ‘Milleluci’, delegazioni sia di varie nazionalità presenti sul territorio (con tanto di bandiere nazionali) che delle varie parrocchie, il ‘popolo’ e naturalmente i tre Re Magi a cavallo. All’arrivo, previsto intorno alle 15.30, nella centrale piazza Gramsci sarà rappresentata la scena della visita al re Erode, seguita dall’incontro con la Befana e la distribuzione a tutti i bambini delle calze a cura dell’Avis Alfonsine. Alle 16 il corteo giungerà nel piazzale antistante la chiesa di Santa Maria (corso della Repubblica), dove andranno in scena il presepe vivente e la deposizione dei doni da parte dei dei Re Magi e delle varie delegazioni. Tutta la piazza si trasformerà in piccolo villaggio di Betlemme con varie botteghe. L’evento si concluderà con il concerto gospel del The Colours of Freedom di Bagnacavallo.

Fino poi a domenica 7 gennaio sarà possibile ammirare, davanti alla chiesa del Sacro Cuore situata in piazza Monti, il tradizionale presepe realizzato dalla Consulta Destra Senio e dai volontari, sotto la guida ed il progetto di Deanna Cavallini. All’interno della stessa chiesa si possono invece ammirare altri due presepi, in questo caso opera di Pier Mario Fabbri. Inoltre, nell’atrio del teatro Monti al civico 30 di corso della Repubblica, sarà possibile visitare (fino al 7 gennaio) ‘Lo chiamerai Gesù’, mostra d’arte natalizia (a cura di Deanna Cavallini) costituita da vari presepi realizzati degli artisti alfonsinesi Guido Venturini e Gianluca Busi. Apertura sabato e prefestivi (17-19.30) e festivi (10–12).

Lu.Sca.