Alla Classense un mondo di favole . Prorogata la mostra fino al 2 aprile

È stata prorogata fino al 2 aprile la mostra “C’era una volta... Favole e fiabe nelle raccolte classensi”, visitabile presso il Corridoio grande della Biblioteca Classense.

Visto l’apprezzamento del pubblico e le numerose attività svolte anche con gruppi, famiglie e scolaresche, si è scelto di prolungare l’apertura della mostra per un altro mese. Al programma delle attività collaterali viene aggiunta una conferenza di Nicoletta Bacco, bibliotecaria della Classense, proprio il giorno di chiusura, martedì 2 aprile alle 17.

La conferenza, intitolata Guardare le figure: fiabe e favole antiche, illustrazioni moderne e contemporanee, sarà preceduta, alle 16, dall’ultima visita guidata (su prenotazione, tel. 0544.482112).

La mostra presenta oltre 90 pezzi tra libri antichi e moderni, disegni e illustrazioni che vanno dal Quattrocento ai giorni nostri, permettendo di riscoprire autori quali Fedro, Esopo e Giambattista Basile e illustratori e le illustratrici come Roberto Innocenti, Attilio Cassinelli e Lisbeth Zwerger, in un viaggio dal mondo greco a oggi, in compagnia dei personaggi più cari di sempre e delle storie incantevoli o spaventose che hanno accompagnato intere generazioni di bambini.

Il catalogo è in vendita in biblioteca a 5 euro. Info: www.classense.ra.it/ceraunavolta/ tel. 0544.482112. L’esposizione “C’era una volta... Favole e fiabe nelle raccolte classensi“ è come detto alla Biblioteca Classense, Corridoio Grande (Via Baccarini 3); è aperta dal 16 dicembre 2023. Orari di apertura: lunedì 14-19; dal martedì al sabato ore 9-19; chiusura: domenica, lunedì 1 aprile. L’ingresso all’esposizione della Classense è gratuito. C’è poi la possibilità di richiedere visite guidate; solo su prenotazione telefonando al seguente numero di telefono: 0544.482112.