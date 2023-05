Alla Rocca i segreti di Arlecchino

Ultimo fine settimana per la 48a edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! Sarà allestita al MAR fino a domani la mostra ’Puppets 4.0 - Museo senza mura’: un’esperienza di esposizione in realtà virtuale per esplorare il mondo del teatro di figura europeo e internazionale (oggi 14-18; domani 10-18, con turni di cinque spettatori alla volta). Oggi alle 17 alla Rocca Brancaleone ’Bambabambin’, compagnia del burattinaio di fama internazionale Paolo Rech, e lo spettacolo ’Quel diavolo di Arlecchino’, che racconterà ai più piccoli le origini e l’evoluzione nel tempo del personaggio italiano più famoso al mondo. Alle 18 appuntamento alle Artificerie Almagià con Marta Cuscunà, che presenterà al Festival il nuovo progetto di spettacolo Medium. La giornata si chiude alle 20.30 al Teatro Rasi con la compagnia romana UnterWasser e la nuova produzione di teatro d’ombre per il pubblico adulto Untold, già presentata nei principali Festival nazionali. Info: www.arrivanodalmare.it