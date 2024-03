Alla Trisi di Lugo viaggio tra miti e leggende giapponesi

Oggi alle (RPT) 21 in sala Codazzi della biblioteca Trisi di Lugo, Celeste Naldoni della fumetteria Momomanga, condurrà una serata per gli amanti della cultura nipponica: la presentazione del libro “Onibaba: il mostruoso femminile nell’immaginario giapponese” (Mimesis Edizioni, 2023) dell’autrice Rossella Marangoni (foto) che sarà presente. Come spiega la stessa Naldoni, “il mondo degli yōkai, creature soprannaturali che abitano il confine tra il mondo reale e quello fantastico, è un argomento popolare e affascinante".