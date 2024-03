Allerta dopo l’attentato. Obiettivi sensibili sotto stretta osservazione

"Dopo l’’attentato di Mosca, sulla base delle Direttive pervenute dal Ministro dell’Interno, sono stati innalzati nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi stamattina in Prefettura a Ravenna i livelli di attenzione nei confronti di obiettivi sensibili del territorio provinciale, anche in vista delle celebrazioni per la settimana Santa e delle prossime festività ebraiche". Queste le parole del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, al termine della riunione a cui hanno partecipato il vicesindaco di Ravenna, i vertici territoriali delle Forze di Polizia, Capitaneria di Porto, Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, Polizie Locali e Provinciale. Sono state aggiornate le Pianificazioni che prevedono un’azione coordinata di tutte le Forze di Polizia, dei Servizi di Specialità e delle Polizie Locali, con l’obiettivo di garantire, soprattutto in via preventiva, dispositivi di vigilanza e sicurezza calibrati in relazione al livello elevato della minaccia terroristica e nel contempo contrastare con maggiore efficacia i fenomeni di micro-criminalità. In particolare il Comitato ha stabilito che saranno controllati in modo capillare i luoghi dove si svolgeranno cerimonie religiose e di culto di altre confessioni, nonché le località turistiche che saranno particolarmente affollate sia della Riviera come Cervia, Milano Marittima, Marina di Ravenna, Punta Marina e gli altri luoghi dei lidi ravennati, nonché i siti d’arte e musei del capoluogo e della Provincia che registrano le maggiori concentrazioni di persone. Inoltre saranno attenzionati anche i parchi di divertimento come “Mirabilandia” dove è prevista l’apertura proprio in occasione delle imminenti festività pasquali. "Abbiamo raccomandato – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – la massima visibilità del personale in servizio allo scopo di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini anche attraverso unità specializzate di primo intervento".

Un significativo supporto verrà dalle Polizie Locali e dalla Polizia Provinciale soprattutto in ambito urbano e nei luoghi di massimo affollamento per prevenire ogni eventuale turbativa per la sicurezza pubblica. Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna Anche l’area portuale, i siti ferroviari e le reti del trasporto pubblico saranno attenzionati in quanto luoghi particolarmente sensibili ed esposti a rischio. Anche da parte della Capitaneria di Porto e del R.O.A.N. della Guardia di Finanza saranno elevati i servizi a tutela sia della sicurezza marittima che lungo la fascia costiera. Per quanto concerne le arterie stradali ed autostradali della Provincia, soprattutto nelle giornate festive e nelle fasce orarie e lungo le tratte viarie maggiormente esposte a maggiore rischio di congestionamenti ed incidenti.