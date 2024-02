Alluvione, arrivano i commissari

Una giornata intera di confronto con la struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvionale: è quella in programma oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 al cinema Sarti, in via Scaletta 10, organizzata dall’Unione dei comitati faentini degli alluvionati. I commissari della struttura guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo si confronteranno per tutto il giorno con i comitati faentini, rispondendo ai loro numerosi quesiti circa le ordinanze emesse dal commissario e i risarcimenti. In mattinata è previsto un incontro con i periti agrari e il mondo dei coltivatori, mentre al pomeriggio sarà la volta dei comitati degli alluvionati, affiancati dai tecnici comunali e da quelli regionali. Sono di varia natura gli interrogativi che i cittadini e gli amministratori hanno fatto emergere negli ultimi mesi, a partire dalla scarsità di uomini e mezzi dei Comuni, impossibilitati ad affrontare la mole di pratiche che pioverà sulle loro scrivanie, fino alle incertezze su come redarre le perizie. Su quel fronte i comitati hanno più volte chiesto che le pratiche vengano stoppate solo in presenza di marcati abusi edilizi, con l’obiettivo di scongiurare l’ipotesi che una singola difformità edilizia possa bloccare il risarcimento. Al momento, a circa due mesi dal debutto della piattaforma Sfinge, sono pochissime le perizie depositate.

Filippo Donati