Alluvione, ecco cosa fare per chiedere rimborso

In attesa di vedere in azione le misure che il Governo ha inserito nel primo decreto legge ‘alluvione in Emilia Romagna’, Confartigianato della provincia di Ravenna ha voluto dare indicazioni pratiche alle aziende sugli atti burocratici legati ai danni. Saper affrontare questi aspetti, evita infatti di doverne poi avere altri dovuti a mancati ristori o sanzioni per errori formali. In caso di distruzione di merci e beni strumentali, occorre aver presente che la prova della perdita accidentale di merci o beni strumentali può essere fornita da un documento rilasciato da un organo della pubblica amministrazione oppure da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti. È opportuno che un’eventuale dichiarazione sostitutiva abbia una data certa. Tale dichiarazione deve essere esibita, in caso di richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la perdita involontaria dei documenti contabili, il contribuente dovrà presentare denuncia, specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’inondazione. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati; a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, fatture). Nel caso in cui il registratore di cassa sia andato distrutto, o si ritenga possa essere recuperato con un intervento tecnico, Confartigianato invita a contattare i propri uffici per gli adempimenti obbligatori nei confronti della Agenzia delle Entrate.