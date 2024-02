Alluvione, Figliuolo accelera. Sportelli per domande di rimborso. Il sindaco: "Risposta concreta"

Sportelli di assistenza per cittadini, tecnici e periti alle prese con le domande per i rimborsi per i danni subiti durante le alluvioni di maggio: entreranno in funzione in tutti i territori colpiti tra cui il Ravennate con il capoluogo, Faenza e Lugo e saranno operativi da marzo tre giorni a settimana per fornire supporto alla compilazione e presentazione delle domande di contributi. Li ha disposti il commissario alla ricostruzione, generale Francesco Figliuolo, come ulteriore misura per velocizzare l’erogazione dei contributi per imprese e famiglie. La funzione principale di questi sportelli sarà quella di assistere e aiutare le persone per l’istruttoria di primo livello a favore dei responsabili unici del procedimento dei Comuni, per la redazione delle perizie asseverate a favore dei tecnici abilitati, utili per la compilazione e l’inoltro delle domande di contributi da parte di famiglie e imprese tramite la piattaforma informatica ‘Sfinge Alluvione 2023’ della Regione Emilia-Romagna. Dietro gli sportelli ci sarà personale della struttura commissariale e tecnici di Invitalia, agenzia del Ministero dell’Economia deputata alla fase istruttoria di secondo livello.

"Fin da luglio avevamo chiesto alla struttura commissariale di essere fisicamente presente sul territorio": il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, accoglie "con favore" l’annuncio da parte della Struttura commissariale dell’imminente apertura dei quattro sportelli in Romagna. Il tutto, rimarca il primo cittadino, "anche alla luce delle numerose complessità e della pesante burocrazia legata all’espletamento delle pratiche necessarie". Si tratta dunque di "una risposta concreta alle tante richieste e disagi manifestati".

In particolare per la provincia di Ravenna, aggiunge il sindaco, "avevamo chiesto di includere come sede di sportello non solo Ravenna e Faenza, ma anche Lugo, perché la Bassa Romagna è indiscutibilmente uno dei territori più colpiti di tutta la Romagna per quello che riguarda l’alluvione; e tale richiesta è stata accolta". Alla Struttura commissariale, conclude, "abbiamo naturalmente offerto alla struttura commissariale la massima disponibilità di supporto logistico e nei prossimi giorni saranno definiti tutti i dettagli". Contattato, il Comune di Lugo spiega di non conoscere ancora i dettagli della procedura. Di "iniziativa lodevole, messa in campo dopo i numerosi incontri sul territorio da parte della struttura commissariale in cui erano emersi problemi nella compilazione delle richieste", parla la senatrice di Fratelli d’Italia nonché vicesindaca di Brisighella, Marta Farolfi, che aggiunge: "Voglio esprimere il mio ringraziamento al gen. Figliuolo e al governo Meloni perché con questa iniziativa nessuno sarà lasciato indietro. Tutte le imprese e i cittadini che hanno avuto danni potranno chiedere i giusti risarcimenti con procedure certe e spedite".