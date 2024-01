Alluvione, sconto sulla Tari per famiglie e imprese colpite

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha definito le modalità di ristoro per gli utenti colpiti dall’alluvione di maggio 2023 in riferimento ai consumi di di diverse utenze, tra cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tari) per i mesi da maggio a ottobre 2023.

Le agevolazioni, riservate alle utenze attive alla data dell’1 maggio 2023, sono applicabili su presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti titolari delle utenze.

Per quanto riguarda la Tari (unica utenza gestita direttamente dai Comuni tra quelle interessate dai ristori), la richiesta è declinata in base alla tipologia, ossia utenze domestiche e utenze non domestiche. I titolari delle utenze domestiche dovranno dichiarare che l’abitazione per cui si richiede l’agevolazione è risultata compromessa nella sua integrità funzionale, sulla base di un’ordinanza di sgombero, ordine di evacuazione o di altra idonea documentazione che provi di aver beneficiato di uno sei seguenti contributi: contributo di immediato sostegno Cis, contributo del commissario straordinario (Ordinanza 14/2023), contributo concesso dai servizi sociali dell’Unione Bassa Romagna (fondo straordinario alluvione) destinato ai nuclei famigliari.

I titolari di utenze non domestiche potranno richiedere l’agevolazione solamente qualora abbiano subito danni elencati alle lettere a, b e c dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, numero 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea), allegando alla richiesta una perizia asseverata o giurata inerente i danni predetti

La delibera completa di Arera è disponibile al seguente link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/565-23.

La richiesta può essere fatta online oppure allo sportello Tari previo appuntamento seguendo le istruzioni disponibili al link https://www.labassaromagna.it/Servizi/Richiedere-il-contributo-TARI-per-l-alluvione. C’è tempo per presentare la domanda dal 15 gennaio entro il 15 aprile.

I rimborsi saranno decurtati per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre dello scorso anno con appositi conguagli.