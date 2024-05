Alma Petroli, lavori nell’impianto. Il maxi contratto da 14 milioni

Un contratto di quasi 14 milioni per Fores Engineering srl, società del gruppo Rosetti Marino attiva nel settore dell’energia e specializzata in soluzioni industriali integrate ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di un contratto per il revamping della sezione vacuum dell’impianto di distillazione che è stato assegnato all’azienda ravennate da Alma Petroli insieme a Quality Engineering srl, realtà di Pescara impegnata nella progettazione multidisciplinare e nella realizzazione di unità di processo per l’industria chimica, petrolchimica ed energetica. La novità è stata annunciata ieri da Alma Petroli S.p.A., che dal 1960 opera nel settore della raffinazione del petrolio greggio pesante e che è specializzata nella produzione di bitumi di alta qualità per usi stradali e industriali. Grazie al costante potenziamento degli impianti, Alma Petroli ha consolidato la sua presenza sul mercato nazionale e aumentato le esportazioni, diventando leader italiano e tra i principali produttori europei del settore.

Il contratto assegnato al raggruppamento temporaneo d’Imprese comprende il project management, l’ingegneria, la fornitura della nuova colonna di distillazione della sezione vacuum, la fornitura di apparecchiature e materiali, i lavori di costruzione, i collaudi, il test finale e la manutenzione ordinaria ’post-consegna’. Il progetto è di rilevante importanza economica e strategica.

"Questo accordo rappresenta uno degli investimenti più significativi di Alma Petroli dell’ultimo decennio – dichiara Sergio Bovo, amministratore delegato di Alma Petroli – ed è parte di un ambizioso progetto per aumentare la nostra capacità produttiva ed efficienza energetica, riducendo l’impronta carbonica". "Siamo orgogliosi che Alma Petroli ci abbia scelto insieme al nostro partner Quality Engineering per l’esecuzione di quest’importante lavoro – aggiunge Fabio Iarocci, amministratore delegato di Fores Engineering –. Si tratta di un vero e proprio ’Progetto per la Romagna’, dato che sarà realizzato nella raffineria ravennate della committente di questa nostra città da parte di imprese principalmente romagnole".