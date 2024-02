Ambulanza veterinaria, via alla raccolta fondi

Il direttore sanitario della clinica veterinaria di Russi, dottor Matteo Galliani, lo aveva annunciato già domenica dopo l’incendio del mezzo di soccorso animali: per acquistare una nuova ambulanza veterinaria, allo scopo di effettuare recuperi e soccorsi degli animali del territorio, sarebbe stata lanciata una raccolta fondi. Ieri dalla piattaforma online GoFundMe è arrivata la conferma: dopo l’incendio dell’ambulanza dell’Animal Rescue Team Italia Odv, utilizzata durante l’alluvione, chiunque può contribuire ad acquistare un nuovo mezzo di soccorso animali. E la solidarietà non si è fatta attendere, visto che in un solo giorno sono stati già donati oltre 5mila euro sui 21mila indicati come obiettivo finale.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link https://www.gofundme.com/f/una-nuova-ambulanza-per-salvare-gli-animali.