Amministrative a Bagnacavallo. Il candidato sindaco Pd è Giacomoni

Sarà Matteo Giacomoni, attuale presidente del Consiglio comunale ed ex consigliere e vicesindaco, il candidato sindaco di Bagnacavallo per il Partito Democratico. Lo ha deciso, con voto unanime, l’assemblea comunale degli iscritti al partito, che si è riunita lunedì 27 novembre. Ora la candidatura di Giacomoni sarà sottoposta al tavolo allargato del centrosinistra e presentata ufficialmente dal Pd in occasione di un’iniziativa pubblica già programmata per l’11 dicembre. La proposta Giacomoni è emersa con forza dalle oltre 200 persone che hanno partecipato al percorso di consultazione. L’assemblea degli iscritti ha poi nominare il comitato elettorale che avrà compiti organizzativi e operativi per la gestione della campagna, nonché un documento che fissa le prime linee del programma che il Pd offrirà alla discussione della coalizione e che sarà poi consegnato al candidato sindaco. Tra i principali punti nel documento dell’assemblea spiccano le voci relative all’ambiente e all’assetto idraulico e idrogeologico e le relative opere idrauliche, la manutenzione e la cura del patrimonio pubblico, il centro storico e le sue peculiarità, le frazioni da riprogettare per ridargli vita e futuro, il sistema di welfare da salvaguardare innovandolo, la sicurezza, e il miglioramento del funzionamento dell’Unione dei Comuni. Il tutto all’interno di un processo nel quale accresca il ruolo e la funzione di Bagnacavallo nel sistema territoriale regionale mettendo in valore il suo ruolo baricentrico dal punto di vista infrastrutturale con il sottopassaggio ferroviario e il nuovo svincolo autostradale sulla San Vitale e valorizzando le sue vocazioni produttive, dall’agroalimentare al commercio.

Giacomoni, classe ’74, residente da sempre a Bagnacavallo, è sposato e ha tre figli. Si forma negli anni giovanili in Agesci dove rimane come educatore per anni, tuttora continua l’esperienza scout nel Masci. È attivo nel volontariato locale e dal 2014 fa parte del gruppo comunale di Protezione civile. Diplomato al liceo scientifico di Lugo, dopo il servizio militare ha conseguito il diploma di perito meccanico all’Iti di Faenza, grazie al quale ha iniziato a lavorare presso il Minardi F1 Team (poi Toro Rosso) fino al 2007. In seguito ha lavorato per la ditta Tecnema dove l’attività principale rimane quella di progettista e consulente, dapprima presso Ferrari (dal 2007 al 2014) poi in Toro RossoAlpha Tauri fino ad oggi. In Consiglio comunale dal 2004 al 2009, diventa assessore e poi vicesindaco dal 2009 al 2014 e vicesindaco dal 2014 al 2019 con la sindaca Eleonora Proni. Attualmente è presidente del Consiglio comunale di Bagnacavallo.